Nie to, by nie próbowano. Odpowiedzialne za grę studio Rovio latami tworzyło spini-offy i sequele Angry Birds, ale jedyne, co faktycznie się sprzedawało, to te gry, które można w zasadzie określić jako zestaw nowych poziomów do Angry Birds. Ciągłe kombinowanie Rovio w końcu znużyło graczy. Nowe gry nie były tak dobre jak oryginał, więc skierowali swoją uwagę na inne tytuły. Teraz, gdy Angry Birds świętuje swoje 10. urodziny, jej twórcy postanowili uhonorować grę. Przenieśli ją na nowoczesny fundament programistyczny, ale z premedytacją nie dotykając zasad gry, grafiki czy czegokolwiek.