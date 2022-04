Dlaczego E3 2022 się nie odbędzie? Kilka ważnych powodów

Targi E3 to bardzo kosztowna zabawa. Wydawcy muszą wyznaczyć środki na kawałek przestrzeni w drogiej hali Los Angeles Convention Center oraz na opłacenie personelu, który obsłuży wiele tysięcy gości. Podłączenie urządzeń, zaplanowanie wystroju, logistyka konferencyjna, przygotowanie zwiastunów i grywalnych wersji produktów - to wszystko generuje koszty, które zdaniem coraz większej liczby wydawców nie są proporcjonalne do uzyskanego efektu. Po co wynajmować stoisko, robić show i opłacać dodatkowy personel, gdy można wypuścić nowy zwiastun swojego produktu prosto do sieci.