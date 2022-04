Amerykanie odświeżyli najtańsze słuchawki do gier. Astro A10 (Gen2) - recenzja

Astro to producent, którego słuchawki kupują przede wszystkim konsolowi gracze FPS. DNA tego headsetu, budowane wraz z kolejnymi odsłonami Halo i Call of Duty, jest jak najbardziej wyczuwalne. Profil Astro A10 Gen2 to bardzo mocne "V", z silnie zarysowanymi dołami oraz górami, na czym cierpi muzyczno-dialogowy środek. Taka specyfika jest bardzo charakterystyczna dla słuchawek do gier z niskiej i średniej półki.