Samsung Galaxy S25 czy Galaxy S24 – którego kupić? Odpowiedź nie jest oczywista

Gdyby różnica stanowiła ok. 400/500 zł, to mógłbym się zastanowić nad dopłatą do nowszego smartfona. Ale dokładać 850 zł, aby mieć trochę lepszą wydajność i nieznacznie czas pracy na baterii? Mnie to nie przekonuje. Jeśli szanujecie swoje pieniądze, to również to przemyślcie. Może się okazać, że straszy i jednocześnie tańszy Galaxy S24 będzie dla was lepszym wyborem.