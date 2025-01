Samsung Galaxy S25 kontra iPhone 16. Oto czym różnią się najlepsze smartfony Samsunga i Apple’a

Wydajność, aparaty w smartfonach z dopiskiem Plus są takie same jak w zwykłych Galaxy S25 i iPhone 16. Samsung Galaxy S25+ z akumulatorem 4900 mAh nie powinien odbiegać też w kwestii czasu pracy baterii od iPhone’a 16 Plus z ogniwem 4674 mAh. Samsung natomiast wspiera szybsze ładowanie o mocy 45 W, gdzie 16 Plus oferuje tylko ok. 28-watowe uzupełnianie energii.