Pół roku nie dotykałem konsoli, bo grałem w karty. Niczego nie żałuję

Kupiłem też to całe PS5 Pro, bo sprzęt Sony jest tą moją główną konsolą, ale tak jak karta Wi-Fi 7 jest super, tak ja jestem teraz niczym baba z dowcipu, co staje przed szafą i mówi „nie mam w co się ubrać”. Zmusiłem się bowiem w końcu, by wrócić do tego Baldur’s Gate’a 3 i go wreszcie skończyć, ale potem, po spojrzeniu na bibliotekę PS Store, powiedziałem do ekranu „nie mam w co grać”.