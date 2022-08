Grasz w planszówki? No to musisz poznać BBG - najlepszy portal i apka dla fanów gier bez prądu

Oprócz tego każdy użytkownik może dodać grę do swojego profilu, by zbudować wirtualną kopię swojej kolekcji. Tytuły można oceniać i oznaczać na przeróżne sposoby (posiadane, posiadane wcześniej, na handel, chcę zagrać itp.) oraz dodawać do wishlisty, którą warto podesłać znajomym! (dostępne są tutaj dodatkowe opcje, takie jak muszę w to zagrać, myślę o zakupie, nie kupuj mi tego). Prawdziwi pasjonaci mogą też logować, ile razy grali w dany tytuł.