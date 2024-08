mObywatel ulepszony. Polacy wreszcie są chronieni, ale... o tym musisz pamiętać

- Zastrzeżenie numeru PESEL to najprostszy sposób na ograniczenie ryzyka, że przestępcy posłużą się naszymi danymi do wyłudzenia kredytu czy pożyczki. Zachęcam do tego każdego. Użytkownicy aplikacji mObywatel mogą to zrobić w kilka sekund – przypomina wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.