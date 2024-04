Największy kongres naukowy w Polsce dobiegł końca. Oto podsumowanie

Kongres Futurist of The Year 2024 wraz z wydarzeniami towarzyszącymi – to największy w Europie Środkowej kongres naukowy skupiony na przyszłości. To inicjatywa tworząca międzynarodowe i interdyscyplinarne miejsce debaty o przyszłości technologii, ekonomii i edukacji. W wydarzeniu brało udział wielu wybitnych naukowców, futurologów oraz ekspertów z najlepszych ośrodków naukowych i badawczych na świecie. Łącznie wystąpiło 29 prelegentów, w tym laureat nagrody Nobla prof. Didier Queloz, którego wykład pod tytułem "Rewolucja egzoplanet śladami Kopernika" zainaugurował kongres.