Wielkie polskie nazwisko. Ten wykład koniecznie trzeba zobaczyć na Futurist of The Year 2024

Przypomnijmy, kongres Futurist of The Year 2024 to inicjatywa utworzona przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika oraz partnerów (m.in. Singularity University oraz Fundacja Edukacji i Nauki Kopernik), której celem jest zainicjowanie dyskusji i poszerzenie wiedzy o przyszłości technologii (w tym sztucznej inteligencji), finansów oraz edukacji. To próba podjęcia międzynarodowego dialogu i interdyscyplinarnego kształcenia kolejnych pokoleń. Kongres, a także druga równolegle wdrożona inicjatywa, czyli Dom Kopernika, to projekty skierowane do tegorocznych maturzystów, studentów czy absolwentów, ale przede wszystkim "do ludzi z pasją i olbrzymią wyobraźnią, sięgającą dalej niż granice naszego kraju", jak podkreślił to dr Piotr Turek, Rektor SGMK.