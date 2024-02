Z tymi wybitnymi naukowcami możesz spotkać się osobiście. Zobacz, jak to zrobić

Prowadzi badania w interdyscyplinarnych projektach badawczych z zakresu sztucznej inteligencji i robotyki, a także jest autorem 18 monografii naukowych i licznych artykułów. Jego najnowsze publikacje zostały przetłumaczone na wiele języków, na przykład: „AI Ethics, The Political Philosophy of AI” oraz „Why AI Undermines Democracy and What to Do About It”.