Prelegenci Futurist of The Year 2024. To oni wystąpią na kongresie naukowym w Warszawie

Jest autorem bestsellerowej książki „The Next Rules of Work” oraz ekspertem w dziedzinie przyszłości pracy i kształcenia. Pracuje jako badacz i wykładowca na Uniwersytecie Singularity, globalnej wirtualnej społeczności edukacyjnej, gdzie w ramach Instytucji Future of Work, współtworzy przyszłość pracy, kształcenia, innowacji i narzędzi do tworzenia możliwości pracy i nauki. Jest również współzałożycielem Next CoLabs, globalnej sieci ekspertów pomagających organizacjom wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji.