To pierwszy taki projekt polskiej uczelni. Możesz być jego częścią. Oto co trzeba zrobić

Na konferencji prasowej, która odbyła się 15 stycznia 2024 r. w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie, przedstawiciele uczelni, a także Singularity University oraz Fundacji Edukacji i Nauki Kopernik (w tym m.in. Piotr Turek, Agnieszka Bochacka oraz Philipp Eichholzer), ogłosili uruchomienie dwóch interesujących inicjatyw – Kongres futurologiczny Futurist Of The Year 2024 oraz program edukacyjny Dom Kopernika. Będą one realizowane równolegle we współpracy z międzynarodowymi, najwybitniejszymi naukowcami oraz futurologami. Celem kongresu jest rozbudzenie dyskusji na temat przyszłości technologii (w tym sztucznej inteligencji), bankowości oraz edukacji. Dom Kopernika ma za zadanie przyciągnąć jak największe grono młodych, ambitnych ludzi – w tym tegorocznych maturzystów, studentów oraz absolwentów – którzy dzięki odpowiedniemu wsparciu będą mogli rozwijać swoje doświadczenia i pasje w obszarze nowoczesnej technologii. To również szansa na interakcję z międzynarodowymi ekspertami, którzy przybędą do Polski i będą współtworzyć Kongres, a także możliwość wzięcia udziału w warsztatach oraz wykładach.