Polska uczelnia realizuje pierwszy taki kongres naukowy. Możesz dołączyć

Jeżeli interesujesz się przyszłością, w tym sztuczną inteligencją, bankowością, edukacją, zdecydowanie musisz wysłać swoją pracę konkursową i otrzymać możliwość uczestniczenia w niesamowitym i niezapomnianym Futurist Of The Year. To tylko 5 stron A4 tekstu i dwa tygodnie na napisanie – do końca lutego. Kwietniowy Futurist Of The Year 2024 będzie zdecydowanie największym futurologicznym kongresem naukowym tego roku w Polsce. Zainteresowanie uczestnictwem ze strony czołowych naukowców i prelegentów przerosło nasze najśmielsze oczekiwania – będziemy ich przedstawiać w kolejnych tygodniach. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy budować to wydarzenie z wybitnymi osobami pracującymi z młodzieżą, m.in. w instytucjach typu Harvard czy Oxford, ale również, iż szereg z nich poprowadzi zajęcia z naszymi studentami, doktorantami i uczestnikami konkursu Dom Kopernika. Podczas kongresu ogłosimy naszą tegoroczną ofertę w zakresie studiów podyplomowych oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia