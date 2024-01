Wybitny futurolog przyjeżdża do Polski. Możesz się z nim spotkać

Futurist of The Year 2024 to międzynarodowy kongres naukowy, który odbędzie się w Warszawie w dniach 9-11 kwietnia. Celem wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów z zakresu przyszłości, edukacji, bankowości i nowoczesnej technologii, w tym sztucznej inteligencji, którzy podzielą się swoją wiedzą na te tematy i zainspirują przyszłych liderów do działania. Projekt organizowany jest przez Akademię Kopernikańską, Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, Singularity University, Fundację Edukacji i Nauki Kopernik, Akademię Jagiellońską i innych partnerów, skierowany jest przede wszystkim do tegorocznych maturzystów, studentów oraz absolwentów. To wydarzenie o charakterze edukacyjnym, ukierunkowane na rozwijanie i inspirowanie przyszłych liderów, a także na promowanie odpowiedzialnych i etycznych podejść do wyzwań, jakie niesie przyszłość. Więcej informacji na temat samego projektu znajdziecie pod adresem: www.futuristoftheyear.com.