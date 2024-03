Ekspert w dziedzinie cyfrowych walut z wykładem w Warszawie. Oto kolejni prelegenci Futurist of the Year 2024

Przełomowe osiągnięcia Leny Nowaczek to udział w projekcie, który zdobył międzynarodowe uznanie, a ona sama została jedną ze 100 Globalnych Zwycięzców Rise Challenge w 2022 r., pokonując 120 000 uczestników z całego świata. Doprowadziło ją to do udziału w prestiżowym RISE Leadership Bootcamp na Uniwersytecie Chicago Booth School of Business oraz w Rhodes Trust na Uniwersytecie Oksfordzkim w 2022 r.