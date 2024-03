Ceniony astronom i noblista wygłosi wykład w Warszawie. To kolejny wybitny gość Futurist of The Year 2024

Futurist of the Year 2024 to trzydniowy kongres naukowy organizowany przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w dniach 9-11 kwietnia i będzie okazją do spotkania wielu wybitnych postaci ze świata nauki, finansów i nowoczesnych technologii. Poznaliśmy już sporą część prelegentów, którzy wystąpią na kongresie - grono stale się powiększa, a nazwiska odsłaniane są stopniowo, co wzbudza jeszcze większe zaciekawienie. Dowiedzieliśmy się właśnie, kto jeszcze zagości w Polsce i wygłosi wykład podczas wydarzenia. Oto kolejny wybitny gość.