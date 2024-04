Nagrody Futurist of The Year 2024 przyznane. Znamy laureatów

Największy w Europie futurologiczny kongres naukowy Futurist of The Year 2024 właśnie trwa. Pierwszego dnia odbyło się uroczyste otwarcie, a także ogłoszenie wyników plebiscytu Futurist of The Year i wręczenie nagród najbardziej zasłużonym, którzy wnieśli znaczący wkład w danej dyscyplinie. Zobaczcie laureatów pierwszego plebiscytu FOTY 2024 w 9 kategoriach.