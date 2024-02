Jest nowy kosmiczny rekord. Jeszcze nikt tak długo nie przebywał w kosmosie

Odnotowując rekord Rosjanina nie można nie wspomnieć o trwającej, przez co kontrowersyjnej współpracy NASA z rosyjskim Roskosmosem. Umowy podpisywano jeszcze w 2022 r., a więc kilka miesięcy po napaści Rosji na Ukrainę, zaś porozumienie jak gdyby nigdy nic trwa do dziś. Co więcej – na początku roku poinformowano, że wspólne kontynuowanie misji ISS potrwa co najmniej do 2025 r. W kosmosie ludzkość bije rekordy i przekracza granice, a na ziemi przymyka się oczy na bestialskie okrucieństwo.