Co tam wojna, liczy się kasa... yyy... kosmos. NASA dogaduje się z Roskosmosem

Nowym szefem Roskosmosu stał się natomiast Jurij Borisow, dotychczasowy wicepremier Rosji (wcześniej do 2018 roku to stanowisko zajmował Rogozin). Według niepotwierdzonych informacji Rogozin może w ciągu najbliższych dni dostać od Putina nowe zadania do wykonania, tym razem na wschodzie Ukrainy. Jak na razie nie wiadomo, czy zakończenie przygody z Roskosmosem jest karą dla Rogozina, czy też po prostu zostanie on przesunięty na bardziej prestiżowe stanowisko.