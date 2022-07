Pomijając już aspekt przeniesienia polityki na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, pojawia się pytanie, skąd na pokładzie stacji wzięły się flagi obu samozwańczych republik. Wiele wskazuje na to, że zostały one dostarczone na orbitę blisko miesiąc temu, kiedy do stacji zacumował wystrzelony z Kosmodromu Bajkonur statek transportowy Progress.