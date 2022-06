Szef Roskosmosu obrzucał Amerykanów błotem. Teraz chce wysłać kosmonautkę w kosmos Crew Dragonem

Jeżeli myśleliście, że rozwód rosyjskiego sektora kosmicznego z zachodnim jest już ostateczny, to najprawdopodobniej się myliliście. To, co się dzieje w oficjalnych komunikatach i mało dyplomatycznych wypowiedziach szefa Roskosmosu to jedno, to co się dzieje na nieco niższym poziomie współpracy to zupełnie inna rzecz.