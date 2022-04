Owszem, póki co zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie muszą współpracować ze sobą na pokładzie stacji kosmicznej, bowiem jeden kraj nie może utrzymywać całej stacji kosmicznej bez drugiego. Podejmowanie jednak współpracy w rozszerzonym formacie i wymienianie się miejscami na pokładzie statków lecących do i ze stacji kosmicznej wydaje mi się co najmniej wątpliwe moralnie. Mimo to Montalbano przekonuje, że "jeżeli Rosja zaakceptuje umowę o wymianie tego typu" rosyjski kosmonauta jeszcze w tym roku skorzysta ze statku Crew Dragon lecąc na pokład stacji kosmicznej.