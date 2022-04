Roskosmos mocny tylko w gębie. Brak sygnałów o rezygnacji ze stacji kosmicznej

Jak jednak podaje NASA, Rosja wciąż rozważa możliwość przedłużenia swojej obecności na stacji kosmicznej do 2030 roku. Pierwotnie obie agencje planowały współpracować na orbicie do 2024 roku, jednak pod koniec 2021 r. administracja prezydenta Bidena ogłosiła chęć wydłużenia misji ISS do 2030 roku. Od tego czasu Rosja nie odniosła się do tej propozycji.