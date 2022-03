Rosjanie odłączają rosyjską część stacji kosmicznej. Ta propaganda nie zna granic

Niemal od samego początku agresji Rosji na terytorium Ukrainy piszemy o tym jak to buńczuczny szef Roskosmosu, rosyjskiej agencji kosmicznej Dmitrij Rogozin codziennie wymyśla kary dla zachodniego sektora kosmicznego i rezygnuje z kolejnych wspólnych projektów. Problem w tym, że to Rosja siedzi na tej gałęzi, i gdy faktycznie one się pokończą i wyschnie potok dolarów i euro, to Rogozin będzie tym ostatnim, który w agencji kosmicznej zgasi światło i wyjdzie.