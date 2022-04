Powstaje tutaj pytanie: po co on w ogóle gada takie głupoty? Przecież wiadomo, że Rogozin jest świadomy istnienia Crew Dragona, a pyskówki z Elonem Muskiem nie są mu obce. Więcej, jeszcze do niedawna plan był taki, że dla zachowania jakiejś współpracy od czasu do czasu amerykańscy astronauci wciąż będą latać na stację na pokładzie Sojuza, a rosyjscy kosmonauci będą czasami korzystali z Crew Dragona. Sam Rogozin pół roku temu przekonywał, że SpaceX ma już odpowiednie doświadczenie, aby móc wozić rosyjskich kosmonautów na stację kosmiczną.