Wypalą powierzchnię Księżyca do gołej ziemi. Zdewastują Srebrny Glob, żebyśmy mogli tam latać

To zresztą niejedyny pomysł na wytwarzanie materiałów budowlanych na Księżycu. Nieco inną metodę proponują naukowcy z niemieckiego Federalnego Instytutu Badań i Testowania Materiałów w Berlinie. Według nich, do topienia księżycowego gruntu można by użyć specjalnych zwierciadeł. Każdy, kto choć raz bawił się lupą, używając jej do skupiania promieni słonecznych, wie, o czym mowa.