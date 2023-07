Cud techniki idzie na emeryturę. Legendarna francuska rakieta Ariane 5 przechodzi do historii

Jednocześnie, francuski rząd chciał doprowadzić do powstania europejskiego miniwahadłowca o nazwie Hermes. Szybko jednak okazało się, że jest to zadanie ponad miarę ESA i program w 1992 r. został ostatecznie zlikwidowany. Jednak nie wszystkie jego osiągnięcia poszły na marne, bowiem rakieta, będąca jego częścią, posłużyła do stworzenia nowej generacji pojazdu, którym jest znana do dziś, Ariane 5.