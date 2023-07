Microsoft opracował nowe gogle dla żołnierzy. Zobaczą w nich rzeczy, których wróg nie widzi

Microsoft opracował specjalną wersję HoloLens dla armii amerykańskiej, która ma służyć do - jak to się w wojskowym języku określa - poprawy świadomości sytuacyjnej i współpracy żołnierzy na polu walki. Urządzenie to nazywa się IVAS (ang. Integrated Visual Augmentation System), czyli Zintegrowany System Wzmacniania Wizualnego.