Gambit Microsoftu ma swoją cenę. Nadciąga niebezpieczny czas rozliczeń

Problem w tym, że GPT to technologia wysoce zasobożerna. Już dziś dość otwarcie mówi się, że najnowsza jej odmiana - GPT-4 - będzie wykorzystywana w nielicznych usługach, podczas gdy większość pozostanie na GPT-3.5 czy nawet wcześniejszych wersjach. Koszt obsługi każdego zapytania jest bowiem ogromny. Nie jest jasne jaki, dokładnie. Wielu autorytetów twierdzi, że Microsoft, póki co, do całego interesu dokłada, i to duże pieniądze. Nie ma nic dziwnego w takiej strategii, ogromne korporacje mogą sobie pozwolić na budowanie technologicznej przewagi kosztem tymczasowego palenia w piecu setkami milionów dolarów. Microsoft to jednak spółka akcyjna należąca do inwestorów. Tym razem udało się ich oczarować, bowiem po opublikowaniu sprawozdania finansowego, wartość akcji firmy istotnie skoczyła do góry. Brak odpowiedzi na ważne pytania na swój sposób mówi jednak wiele.