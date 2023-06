Pierwsi Polacy już dyskutują z komputerami. Ruszyły testy Windows Copilot

Nie jest to jednak na szczęście wyłącznie skrót do czatbota Binga, choć i to byłoby użyteczne. Copilot umie nieco więcej od Bing Czata. Może wchodzić bowiem w bezpośrednią interakcję z systemem i otwartymi w nim aplikacjami. Może to być użyteczne chociażby w sytuacji, gdy użytkownik nie wie, gdzie znajduje się jakaś funkcja systemu. Zrób zrzut ekranu. Albo wyłącz powiadomienia. Albo włącz ciemniejszy interfejs. Czatbot wówczas zarówno opowie, jak zrobić to samodzielnie, jak i zaproponuje, że użytkownika w tym zadaniu wyręczy.