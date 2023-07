Microsoft coraz bliżej nieba. Czyli Apple'a

Na miejscu graczy porzuciłbym więc nadzieję na takie wizje, jak wliczenie abonamentu za World of Warcraft do PC Game Passa. Być może do abonamentowej usługi Microsoftu dołączone zostaną pewne elementy gier Activision Blizzard, na przykład kampanie dla pojedynczego gracza w Call of Duty. Ale to mniej więcej tyle. Te gry są zbyt duże i zbyt drogie, by Microsoft mógł do nich dopłacać, by sztucznie promować Xboxa. W tym układzie dolary zarobione od dziesiątków milionów graczy z PlayStation lub na Steamie są zbyt dużą kwotą do zignorowania.