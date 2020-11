Call of Duty Black Ops Cold War ma działać na PlayStation 5 w 120 klatkach na sekundę przy zachowaniu rozdzielczości 4K. Wiemy to bezpośrednio od producentów. Mimo tego nie mogłem wybrać trybu 120 fps w ustawieniach gry, chociaż posiadam telewizor z odpowiednim panelem.

Moim testowym telewizorem dla konsoli PlayStation 5 jest 65-calowa Sony Bravia XH90. Względnie tani model ze świetnymi barwami, wysokim kontrastem, nie tak złymi czerniami oraz panelem 4K120 Hz i gniazdami HDMI 2.1. Na telewizorze Sony grałem w 120 klatkach w Dirt 5 oraz Devil May Cry 5. Najciekawszy byłem jednak wrażeń z zimnowojennego Call of Duty, ponieważ to właśnie w sieciowych grach FPS wyższy klatkaż daje największą przewagę.

Nie mogłem jednak wymusić działania Call of Duty Black Ops Cold War w 120 klatkach na sekundę.

Stosowna opcja widniała w menu gry. Była jednak wyciemniona i z ikoną zamkniętej kłódki. Jednocześnie kontekstowa wiadomość informowała mnie o tym, że powinienem włączyć tryb wydajności w ustawieniach systemu:

To enable 120 Hz refresh rate, your TV has to support 120 Hz signal and Performance Mode need to be selected in the system settings. Restart the game to have the system setting take effect.

Problem polegał na tym, że nieco już poznałem PlayStation 5 i nie przypominałem sobie o żadnym Performance Mode w ustawieniach systemu. Mimo tego odwiedziłem odpowiednią zakładkę i przeglądałem belkę po belce i opcję po opcji, szukając trybu wydajności bądź czegokolwiek zbliżonego do performance mode. Niestety, bezskutecznie. W ustawieniach systemu nie znajdziemy żadnej możliwości wyboru trybu działania konsoli.

Kolejne, co przyszło mi na myśl, to ustawienia ekranu oraz wideo. Mogłem dzięki nim regulować takie parametry jak rozdzielczość, obszar wyświetlania czy HDR, ale to tyle. Ani śladu po performance mode. Zacząłem się zastanawiać, czy Activision przypadkiem się nie pospieszyło, oczekując rozwiązania, które dopiero pojawi się na PlayStation 5 wraz z kolejną aktualizacją oprogramowania konsoli.

Rozwiązanie znalazłem przypadkiem, w… stanach zapisu.

Porównując działanie Call of Duty Black Ops Cold War na PS4 oraz PS5, powstał mi pewien mętlik ze stanami zapisu. Postanowiłem zrobić z nimi porządek manualnie, wchodząc w zakładkę ustawień Saved Data and Game/App Settings. Tam, tuż pod odnośnikami do bazy stanów zapisu dla gier na PS4 i PS5 znalazłem pozycję Game Presets. To tutaj i tylko tutaj mogłem wybrać domyślny model uruchamiania każdej gry dla PlayStation 5: w trybie wydajności lub trybie rozdzielczości.

Po wybraniu performance mode ponownie uruchomiłem Call of Duty Black Ops Cold War i gotowe. Zimnowojenna strzelanina działa w 120 klatkach na sekundę, a właściwości obrazu wskazują na 120 Hz. Muszę przyznać, że gdyby nie problem z zapisami, nie szukałbym ustawień związanych z 120 fps-ami właśnie w tej zakładce ustawień konsoli. Powodem jest przyzwyczajenie z PS4, gdzie podobna zakładka ze stanami zapisu nie oferuje żadnych presetów. To tylko moje zdanie, ale Sony powinno uwypuklić kategorię Gamę/App Settings jako zupełnie nową pozycję w ustawieniach.

Rozwiązanie wybrane przez Treyarch i Activision jest nietypowe o tyle, że Dirt 5 oraz Devil May Cry 5 żongluje odświeżaniem 60 Hz oraz 120 Hz w locie. Wystarczy zmienić parametr ustawień bezpośrednio z poziomu gry, aby konsola oraz telewizor zrozumiały polecenie i wymusiły wyższą częstotliwość odświeżania telewizyjnego panelu. W przypadku Cold War mamy z kolei szarą kłódkę, zmuszającą do buszowania w opcjach systemu. Już samo to pokazuje, jak niekoherentne i niespójne jest włączanie gry w 120 klatkach. Czasem robimy to z poziomu programu, czasem z poziomu systemu. Zdecydowanie jest tutaj miejsce do poprawy i ujednolicenia rozwiązań.

Tworząc ten wpis liczę, że pomogę tym graczom z telewizorami 4K120Hz i konsolami PlayStation 5, którzy znajdą się w podobnej sytuacji.