Twórcy PlayStation całkowicie zmieniają swoją politykę wydawniczą gier na PlayStation 5. Firma przekonała się do strategii konkurenta, który zamierza przez najbliższe lata tworzyć gry na obie generacje konsol.

Raptem niecałe pół roku temu Sony zadeklarowało słynne we believe in console generations. Firma zapowiedziała, że zamierza niemal całą swoją uwagę poświęcić PlayStation 5. Ghost of Tsushima miało być ostatnią grą stworzoną przez Sony na PlayStation 4. Od tego czasu na starszą konsolę miały już wychodzić tylko gry zewnętrznych twórców, zaś energia Sony Interactive Entertainment miała zostać w całości poświęcona PS5.

Z czasem jednak od tej reguły zaczęły pojawiać się wyjątki. We wrześniu dowiedzieliśmy się, że gry Horizon: Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales i Sackboy: A Big Adventure pojawią się również na PlayStation 4. A teraz słyszymy, że powyższe to nie wyjątki – a raczej reguła. To fenomenalne wieści dla posiadaczy starszej konsoli Sony.

Zdaniem Sony, gry na obie generacje konsol pozostaną istotne przez najbliższe lata.

Hideaki Nishino, szef platformy Sony Interactive Entertainment, stwierdził w wywiadzie z AV Watch, że całkowite przejście przez programistów na tworzenie gier na PlayStation 5 nie jest łatwym zadaniem. Nishino dodaje, że dopóki deweloperzy nie nauczą się optymalizować gier pod nową konsolę, będą musieli tworzyć gry również dla PlayStation 4. Twierdzi, że ten proces zajmie około trzech lat.

Tłumaczenie przedstawiciela Sony jest dziwne i zastanawiające. Ogólnie przyjmuje się, że pisanie na pojedynczą platformę jest tańsze i łatwiejsze od pisania na kilka różnych – nawet jeżeli te są ze sobą pokrewne. Skupienie się na PS5 powinno więc być prostszym zadaniem od tworzenia trzech wersji gry: na PS4, PS4 Pro i PlayStation 5.

Być może – choć to tylko spekulacja z mojej strony – Nishino nie chce otwarcie mówić, że tworzenie gier wyłącznie na jedną konsolę jest też finansowo nieopłacalne. Gry Sony Interactive Entertainment to zazwyczaj wysokobudżetowe superprodukcje. By się zwróciły i zapewniły zarobek, muszą zostać nabyte przez określona liczbę graczy. Na dziś potencjalnych nabywców gier na PS4 jest ponad 100 mln. Tymczasem PlayStation 5 po paru miesiącach od premiery nadal będzie liczone w milionach – a nie dziesiątkach milionów – sprzedanych sztuk.

Gry Sony na PlayStation 4 i na PlayStation 5 przez trzy lata. Doskonałe wieści i nieudany prztyczek w stronę Xboxa.

Warto pamiętać, że nieaktualna już deklaracja Sony o zdecydowanym przejściu na nową generację konsol była odpowiedzią na deklarację ze strony obozu Xboxa – gdzie ogłoszono, że Xbox Game Studios będzie tworzyć gry na obie generacje konsol przynajmniej przez najbliższe dwa lata.

Tworzenie gier w taki sposób, by wykorzystać atuty najnowszego sprzętu przy jednoczesnym dbaniu o jak najlepsze doświadczenia na tym starszym to niemałe wyzwanie i dość kosztowne dla wydawców gier. Niektórzy, by ciąć koszty, skupiają się tylko na słabszym sprzęcie, dodając tylko ogólne ozdobniki graficzne w edycji dla nowej generacji konsol. Po Sony jednak spodziewamy się dużo staranniejszego podejścia – na którym skorzystają już nie tylko nabywcy PlayStation 5, ale i wierni fani z PlayStation 4.