Opancerzone ściany pojazdów bojowych chronią przewożoną piechotę przed ostrzałem wroga. Sprawiają jednak, że żołnierze nie mają pojęcia, co się dzieje wokół nich na polu walki. Te gogle mają to zmienić.

Gotowość bojowa jest kluczowa na polu walki, a piechota wkraczająca na zagrożony teren powinna być jak najlepiej poinformowana o czekających ją zagrożeniach. Żołnierze mogą polegać wyłącznie na informacjach od dowódcy oraz na tym, co widzi kierowca pojazdu.

Ten problem mają rozwiązać wprowadzane stopniowo do amerykańskiej armii bazujące na HoloLens 2 specjalne gogle, które są sprzężone z elektroniką pojazdu bojowego. Integrated Visual Augmentation System (IVAS), bo tak brzmi ich oficjalna nazwa, podłączone są do systemu kamer zamontowanych na zewnątrz pojazdu. Efekt działania IVAS przypomina nieco to, co widać przez HoloLens czy inne gogle do rzeczywistości rozszerzonej. Przed oczyma żołnierza wyświetlane jest otoczenie pojazdu, co ma sprawiać wrażenie, jakby jego ściany były przeźroczyste.

IVAS to system wsparcia dla wojska podróżującego w pojazdach bojowych. Z czasem jego przydatność ma się zwiększać.

Armia amerykańska planuje wprowadzić do służby 40 tys. gogli IVAS, widząc w nich ogromny potencjał w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa żołnierzy oraz podnoszenia ich gotowości bojowej w trudnych sytuacjach na polu walki. W przyszłości IVAS ma jednak znaleźć szersze zastosowanie, niż tylko podczas transportu w pojazdach bojowych.

Gogle mają być przydatne również po opuszczeniu takowego pojazdu. Mają zapewniać system noktowizyjny, termowizyjny oraz wyświetlać na życzenie użytkownika istotne informacje przed jego oczyma – takie jak cyfrowa mapa otoczenia czy inne przydatne podczas misji dane. IVAS już dziś może być sprzężony z dedykowanym mu systemem celowniczym na karabinie. Dzięki czemu żołnierz może wychylić sam karabin z ukrycia i rozejrzeć się po okolicy bez narażania się na potencjalny ostrzał. Mogą też współpracować z kamerami na dronach.

Koszt wyposażenia 40 tys. żołnierzy w IVAS szacowany jest na 1,1 mld dol., co spotkało się ze sprzeciwem w Kongresie. Jednak raport na temat skuteczności gogli – opracowany na bazie ćwiczeń poligonowych przy wykorzystaniu komercyjnie dostępnych gogli Microsoft HoloLens 2 – przekonał kongresmenów o wartości wynalazku.