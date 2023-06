Abonament w Plusie tanieje! Można zaoszczędzić sporo pieniędzy

Jak informuje Plus, cena abonamentu L spadła z 79 zł miesięcznie na 69 zł. W jego ramach klienci mają do dyspozycji 120 GB danych, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także dostęp do 5G. Przypomnijmy przy okazji, że w niektórych miastach internet w tej technologii od Plusa ostatnio przyspieszył, osiągając wartości znane ze światłowodu.