Szybsze transfery i więcej gigabajtów. Nowa oferta T-Mobile dla biznesu

Brak limitów transferu, brak limitu prędkości w ramach Magenta Biznes VIP to całkiem niezła oferta T-Mobile’a. Dzięki niej z internetu mobilnego można korzystać bez stresu, że zabraknie go w najmniej odpowiednim momencie - i to zarówno w telefonie, jak i w tablecie albo routerze, do którego podpinane są inne sprzęty elektroniczne, w tym np. laptopy.