Pół roku za darmo w Orange. Promocja teraz także dla tańszego abonamentu

Przenosząc numer do Orange możemy skorzystać z promocji, dzięki której pół roku abonamentu będzie za darmo. Od teraz promocja trwająca do 18 czerwca dotyczy też planu M. W nim miesięczny abonament wynosi 65 zł, a do dyspozycji przez 12 miesięcy ma się 140 GB danych miesięcznie przez rok. Po 12 miesiącach liczba ta spada do 70 GB. Kiedy przekroczy się limit, następuje ograniczenie prędkości internetu do 1 Mb/s, bez limitu gigabajtów.