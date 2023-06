Plus rozdaje urodzinowe gigabajty dla klientów na kartę. Jak odebrać 25 GB internetu za darmo?

Trzeba się zatem pospieszyć, ale paczkę można bardzo łatwo odebrać. Wystarczy wysłać bowiem SMS-a o treści URODZINY na numer 80225 i to tak naprawdę tyle. Plus da nam gratisowe 25 GB do wykorzystania przez 30 dni, ale jeśli ich nie wykorzystamy, to nie przejdą na kolejny okres. Czas jest ograniczony, ale z pewnością warto - to zajmuje chwilkę.