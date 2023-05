Plus wprowadza eSIM dla smart zegarków. Będziesz potrzebować nowego numeru

Słysząc smartwatch, mamy na myśli urządzenie, które rozszerza możliwości naszego smartfona. Większość tego typu urządzeń oferuje funkcje smartfona, jeśli mamy opcję podłączenia ich do sieci operatora - jednak do tego celu potrzebujemy karty eSIM. Nie każdy operator w naszym kraju serwuje jeszcze elektronicznego SIM dla smartwatchy, a z nieoficjalnych informacji wynika, że Plus już oferuje taką funkcję.