5G od Plusa mocno przyspiesza. Teraz wyciągniesz 1 Gb/s w smartfonie

Co prawda nadal czekamy na rozstrzygnięcie aukcji 5G w Polsce (której zasady niedawno zmieniono), dzięki której telekomy będą mogły udostępniać łączność 5. generacji na pasmach częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz, ale to wcale nie oznacza, że operatorzy próżnują. Plus właśnie ogłosił, że poprawi parametry swojej sieci.



Czytaj też: Rząd miał budować nadajniki, ale się rozmyślił. Co dalej z siecią 5G w Polsce?