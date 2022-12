Człowiek wraca na Księżyc! Kto wybuduje drugi lądownik księżycowy dla astronautów?

Zwrot akcji nastąpił w październiku 2021 r., kiedy to Senat zobowiązał NASA do wybrania drugiego wykonawcy lądownika. Agencja nie miała już nic do gadania i ponownie rozpisała konkurs na drugi lądownik. Część uczestników pierwszego przetargu postanowiła spróbować szczęścia jeszcze raz. Siłą rzeczy tym razem w konkursie nie ma już SpaceX. Firma Elona Muska musi się skupić na swoim lądowniku, który ma obsłużyć misje Artemis 3 oraz Artemis 4. Firmy wybierane w obecnie trwającym przetargu mają dostarczyć lądownik do późniejszych misji.