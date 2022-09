Elon Musk wzywa straż pożarną. SpaceX w końcu odpalił Starshipa

Przyznam, że bardzo dobrze składa się, że rozwój i testy tak różnych rakiet jak SLS oraz Super Heavy Starship zbiegają się mniej więcej w czasie. Można bowiem jednocześnie obserwować filozofię budowy i testowania obu rakiet. SLSa budowano przez 11 lat, następnie go złożono w całość i... teraz co chwilę wyskakuje jakiś problem. Nie wiadomo tak naprawdę jakie systemy działają, a jakie nie. Wszystko sprawdzane jest w boju. Póki co nie udało się jednak oderwać SLSa od Ziemi.