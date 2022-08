Odliczanie trwa. Rakieta Space Launch System wkrótce poleci w stronę Księżyca

Trwająca od 2011 r. budowa rakiety Space Launch System (SLS) to jedno wielkie pasmo opóźnień i przekroczeń budżetu. Mimo tego, że pod wieloma względami jest to rakieta przestarzała i w dużej mierze bazuje na rakiecie Saturn V oraz komponentach pochodzących z programu wahadłowców kosmicznych, to jej stworzenie wymagało ponad dwudziestu miliardów dolarów i napotkało na niemal wszystkie możliwe problemy. Można jednak powiedzieć, że się opłacało. Jakby nie patrzeć rakieta stoi na stanowisku startowym i gotowa jest do lotu. Problem jednak w tym, że aktualnie koszt startu jednego SLSa szacowany jest nawet na 4 miliardy dolarów. Nawet jeżeli misja Artemis I okaże się sukcesem, to nie wiadomo jak długo NASA będzie upierała się przy korzystaniu z tak kosztownej rakiety. Cały program Artemis opiera się na założeniu realizacji regularnych załogowych lotów na Księżyc. Pytanie, czy NASA oraz Kongres USA będą chętne do finansowania tak drogich lotów co rok czy dwa lata. Każdy taki lot będzie pochłaniał znaczącą część budżetu NASA.