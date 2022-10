Sprzedaż PC pikuje, ale jedna firma rośnie. Zgadniesz, która?

Rynek komputerów osobistych pikuje. Najwyraźniej kto miał kupić stacjonarnego peceta albo notebooka do pracy zdalnej, to już to zrobił podczas pandemii, a galopująca dziś inflacja zapewne zniechęca zarówno przedsiębiorstwa, jak i użytkowników prywatnych, do kolejnych zakupów stacjonarek i notebooków.