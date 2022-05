Dlaczego MacBooki nagle zaczęły się dobrze sprzedawać?

Komputery Apple’a, choć przynależą do klasy premium i obiektywnie zawsze były jednymi z najlepszych maszyn, jakie można kupić, przez wiele lat ocierały się o sprzedażowy margines. MacBook był laptopem, do którego posiadania ludzie aspirowali, ale którego mało kto kupował, bo mało kogo było na niego stać. Tak samo jak każdy wzdychał do pięknego iMaca czy potężnego Maca Pro, ale na ich zakup mogli sobie pozwolić tylko nieliczni. I nie dajmy się zwieść temu, że co drugi popularny Youtuber, biznesman czy dziennikarz korzysta z komputerów Apple’a - to tylko niewielki, zakrzywiający rzeczywistość wycinek. Prawda jest taka, że Maki stanowią znikomy procent całego rynku, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie są - pozornie - szalenie popularne.