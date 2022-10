Byli pewni, że za Merkurym nic ma. Teraz odkryli obiekt bliższy Słońca niż ta planeta

Poziom trudności jest zatem wielokrotnie wyższy. Stąd też założenie, że jeżeli kiedykolwiek zaskoczy nas jakaś planetoida na kursie kolizyjnym z Ziemią, to najprawdopodobniej będzie zbliżała się do nas od strony Słońca, niezauważona do samego końca. Taką zresztą planetoidą była ta, która spadła w pobliżu Czelabińska.