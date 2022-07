W tym przypadku nie ma co się krzywić na to, że Chiny dołączają do poszukiwań "problematycznych" planetoid. Nie ma tutaj mowy o rywalizacji. Niezależnie od tego, czy kolejną potężną planetoidę odkryją jako pierwsi Chińczycy, Amerykanie czy Rosjanie, odkrycie to będzie korzyścią dla całego świata. Powstaje tylko pytanie, jak się nazywa chiński Bruce Willis i Ben Affleck, którzy polecą wysadzić planetoidę i uratować świat.