Dobrze jednak zakładaliśmy, że zaprezentowane kilkanaście godzin temu zdjęcie głębokiego pola Webba, to tylko przedsmak przed tym co dzisiaj zaprezentuje zespół Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Wydaje mi się, że to początek nowej miłości, która dzisiaj rozkwitła między ludzkością, a niezwykle urodziwym wszechświatem.