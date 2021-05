Kosmiczna tapeta tygodnia: fabryka gwiazd w Mgławicy Carina. Pobierz i ustaw jako tło pulpitu

Nawet jeżeli macie bardzo dobry wzrok, jest ciemno, na niebie nie ma Księżyca i warunki atmosferyczne są idealne, na niebie możecie zobaczyć najwyżej kilka tysięcy gwiazd. Tymczasem sama nasza galaktyka, Droga Mleczna składa się z obłędnych 200-400 miliardów gwiazd. Skąd się one wszystkie biorą?

Między innymi z takich miejsc jak to uwiecznione na zdjęciu powyżej. Zdjęcie wykonane za pomocą kamer zainstalowanych na pokładzie Kosmicznego Teleskopu Hubble’a przedstawia centralny rejon Mgławicy Carina.

Choć na pierwszy rzut oka ciężko ustalić, na co patrzymy, to jest to mieszanina gęstego gazu i pyłu, intensywnych wiatrów gwiazdowych oraz silnego promieniowania ultrafioletowego skrywającego się w głębi za obłokami gazu.

Dopiero co powstałe (zaledwie 3 miliony lat temu), niezwykle masywne gwiazdy, wywiewają ze swojego otoczenia pozostałości rozległego obłoku molekularnego, z którego powstały. Mowa tutaj o prawdziwych olbrzymach. W samej mgławicy Carina znajduje się kilkadziesiąt młodych gwiazd nawet 50-100 razy masywniejszych od Słońca.

Swoją drogą, naukowcy podejrzewają, że dokładnie w takim samym miejscu ponad 4,5 mld lat temu powstało także Słońce, wokół którego z czasem uformował się cały Układ Słoneczny. Pierwotnie zatem nasza gwiazda dzienna mogła mieć w swoim otoczeniu wiele innych gwiazd. Na przestrzeni miliardów lat rodzeństwo Słońca mogło jednak rozejść się po całej galaktyce.

Mgławica Carina znajduje się w Gwiazdozbiorze Kila widocznym na niebie z południowej półkuli Ziemi. Na zdjęciu kolorem czerwonym oznaczono siarkę, zielonym wodór i niebieskim tlen.

Powyższą grafikę w wielu różnych formatach możesz pobrać na swoje urządzenia ze strony Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.

